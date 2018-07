Au lendemain du drame qui a coûté la vie à trois frères et sœur à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) à la base de loisirs des Prés Saint-Jean, des roses blanches ont été déposées sur le lieu de la noyade. La ville est sous le choc.

Chalon-sur-Saône, France

Ils avaient 9, 10 et 13 ans, deux frères et une sœur. Au lendemain de leur noyade à la base de loisirs des Prés Saint-Jean, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) s'est réveillée sous le choc. En particulier ce quartier des Prés Saint-Jean, avec ses barres d'immeuble au pied du lac. C'est un lieu fréquenté par de nombreuses familles, on y croise aussi souvent des pêcheurs.

au bord peu de profondeur, mais à quelques mètres jusqu'à 4m50 © Radio France - Thomas Nougaillon

Les riverains savent qu'il y est interdit de s'y baigner : sur les deux premiers mètres du rivage, on y distingue le fond, mais ensuite , il y a des fosses de quatre à cinq mètres de profondeur. Ce matin autour de ce lac, il n'y a pas grand monde, quelques promeneurs, des joggeurs et peu de personnes qui souhaitent revenir sur ce drame, tous paraissent dévastés.

Lundi matin, le parquet de Chalon-sur-Saône précise que l'enquête se poursuit, quant à la ville, elle ne souhaite pas s'exprimer pour l'heure, pour respecter le deuil immense de la famille.