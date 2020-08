Noyade de Brognard (Doubs) : une semaine après, le mystère demeure

Une semaine après la découverte d'un corps sur le plan d'eau de Brognard dans le Doubs, les questions restent bien plus nombreuses que les réponses. On n'a toujours pas l'identité de la victime, ni le scénario de cette noyade. Seule certitude, la noyade est la seule cause de la mort.