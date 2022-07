Noyade mortelles en paddle : les professionnels appellent à la prudence

C'est une pratique qui s'est démocratisée ces dernières années. Celle du paddle. Sous le feu des projecteurs ces derniers jours pour de tristes raisons dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Deux personnes sont mortes noyées, alors qu'elles faisaient du paddle, depuis début juillet. Une adolescente de 16 ans a ainsi perdu la vie le 7 juillet sur la rivière Tarn, à Coufouleux. Et un vacancier est mort ce dimanche 24 juillet dans le Lot, sur le lac de Montcuq. Il se trouvait dans une zone non-surveillée.

Avoir le matériel adapté, dans le lieu adapté

Le paddle serait-il une pratique dangereuse ? Pas selon Ludovic Daviau, moniteur de kayak, et co-gérant de Granhòta, société de canoë et de paddle installée à Toulouse : "C'est une super activité qui est accessible à tout le monde si on le fait sérieusement". Pour ça, il faut d'abord s'équiper de manière sécurisée; "le matériel est accessible au plus grand nombre. Les gens achètent souvent un paddle et une pagaie, mais ils oublient le gilet et le leash qui leur permet de relier le paddle à la cheville. Ce qui fait que s'ils tombent à l'eau (...) ils sont livrés à eux-mêmes, et souvent s'ils débutent ce ne sont pas non plus d'excellents nageurs, donc ils ont le combo pour se rater" observe le moniteur.

Ludovic Daviau conseille d'acheter tout l'équipement nécessaire, mais aussi de choisir un lieu sécurisé pour pratiquer le paddle, en particulier pour les débutants : "des plans d'eau calmes. Des lacs ou des fleuves très calmes; sans courant, sans branchages. Si possible auprès de structures. Et s'il n'y a pas de structures locales, se rapprocher d'un groupe de pratiquants où il y a des gens expérimentés qui peuvent transmettre."