Noyade dans le Rhin à Gerstheim : les recherches reprennent pour retrouver une fillette de 4 ans

Gerstheim, France

Les recherches ont repris ce vendredi à 9 h pour tenter de retrouver une petite fille de 4 ans dans le Rhin, à Gerstheim, au nord de Strasbourg. Elle faisait partie des quatre occupants d'une petite embarcation gonflable qui a chaviré jeudi en fin de matinée. D'importants secours, des hélicoptères, des plongeurs et des chiens ne sont pas encore parvenus à la retrouver. Les opérations sont sous la direction de la compagnie fluviale de la gendarmerie du Rhin, une unité franco-allemande.

Une zone interdite aux activités nautiques

Un groupe de sept personnes était venu d'Allemagne pour pêcher et pique-niquer côté français. Quatre d'entre elles, deux jeunes adultes d'une vingtaine d'années et deux fillettes de 4 et 6 ans, ont pris place dans un canot pneumatique. La petite embarcation a chaviré. Trois personnes sont mortes noyées : l'enfant de 6 ans, un des deux adultes qui étaient dans le canot et l'un de leurs amis qui a sauté à l'eau pour les secourir.

La maire de Gerstheim qui s'est rendue sur place rappelle que la zone est dangereuse et interdite à la baignade. "Le Rhin, ce n'est pas un plan d'eau, c'est un fleuve large et puissant", explique Laurence Muller-Braun, "on ne s'en rend pas compte parce que c'est calme, mais il y a une petite chute et lorsque le courant emmène les embarcations, elles arrivent sur cette petite chute et c'est ce qui s'est passé."