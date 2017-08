Noyade : un stéphanois de 19 ans meurt dans un lac en Lozère

Un jeune stéphanois de 19 ans s'est noyé ce vendredi après-midi sous les yeux de ses deux cousins âgés de 12 et 18 ans. Le jeune homme aurait été pris d'un malaise selon les gendarmes.

C'est dans une zone isolée et non surveillée du lac de Naussac à la frontière de la Haute-Loire et de la Lozère que le drame s'est produit. Vers 15 heures, trois cousins se baignaient quand le plus âgés (19 ans), a subitement disparu sous l'eau. Ses cousins ont tenté de trouver du secours en regagnant la berge mais quand les pompiers sont arrivés, ils était déjà trop tard.

Le corps, sans vie, du jeune Stéphanois a été retrouvé vers 15h50 par les secours qui avaient reçu le soutien des pompiers de Haute-Loire et de leur hélicoptère Dragon 43. Une cellule psychologique a été mise en place pour la famille et notamment les deux cousins visiblement très choqués. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de la Lozère qui privilégie à ce stade, la thèse du malaise.