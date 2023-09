Noyades : 12 morts depuis début juin, appel à la vigilance sur les plages de Vendée

Des noyades en série se sont produites cet été sur les plages de Vendée. Les pompiers sont intervenus à 52 reprises. 12

personnes sont décédées (neuf en mer et trois en plan d’eau). 43 ont été blessées, dont 7 transportées en urgence absolue. Rien que mardi 5 septembre, 13 personnes ont été secourues à Saint-Jean-de-Monts, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, Jard-sur-Mer et Longeville-sur-Mer.

"Il y a eu pas mal de houle et de courant cet été"

"Il y a eu pas mal de houle cet été, constate Sébastien, amateur de paddle sur la plage des Conches à Longeville-sur-Mer, et ancien sauveteur, "ça a pas mal brassé et le courant a pu mettre certaines personnes en détresse. Quand on est pris par le courant, il faut se laisser dériver vers la plage, pas forcément vers l'endroit où on est parti, et ne pas paniquer". Annick Pasquereau, la maire, appelle à la prudence :"Nous avons déposé devant nos 18 entrées de plages des panneaux dangers, plage non surveillée, baïnes, pour que les gens fassent attention. Nous prolongeons la surveillance de la plage des Conches et du Rocher les deux prochains week-end (9-10 septembre et 16-17 septembre)". La mairie des Sables d'Olonne a pris la même mesure pour la grande plage et la plage du Tanchet.

A l'entrée de la plage des Conches à Longeville-sur-Mer, un panneau rappelle les consignes de prudence © Radio France - Yves-René Tapon

