Noyades : baignade déconseillée sur les plages landaises ce jeudi

Suite à la mort de plusieurs baigneurs sur la côte girondine ces derniers jours, le préfet maritime de l’Atlantique déconseille à son tour la baignade sur tout le littoral sud-atlantique. Avec les fortes chaleurs et des plages peu surveillées, les risques d'accident sont importants.

Dans la lignée du message de prévention diffusé par la préfète de Gironde, c'est au tour du préfet maritime de l’Atlantique de déconseiller la baignade sur tout le littoral sud. Selon le préfet, les conditions propices aux accidents sont réunies ce jeudi 19 mai : températures élevées, fraîcheur de l'eau et forts coefficients de marée.

4 personnes en grand danger de mort

La préfecture assure que suite aux deux décès et la disparition en mer d'une personne en raison des courants de baïne en une seule journée mardi, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d’Etel a coordonné ce mercredi trois nouvelles opérations sur le secteur Lacanau/Lège-Cap-Ferret. Une opération portant secours à 4 personnes en grand danger de mort. "Deux d’entre elles étaient au 'stade 3' de noyade, c’est-à-dire quasi-inconscientes, en détresse respiratoire aiguë et ont nécessité une hospitalisation", précise le communiqué.

Ce jeudi, les mêmes conditions propice aux accidents sont à nouveau réunies : chaleur, température de l'eau encore fraîche, forts coefficients et des plages encore peu surveillées. Un message de prévention déjà relayé par le le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises.

La préfecture maritime de l’Atlantique rappelle que les courants de baïne sont accentués lors des grandes marées et s’amplifient à marée descendante : "Ils sont chaque saison la première cause de décès en mer pour les pratiquants de loisirs nautiques. Il est donc formellement déconseillé de se baigner dans une zone non surveillée".