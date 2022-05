Noyades en Gironde : des baigneurs en difficultés et parfois gravement blessés à Lacanau et à Lège

Après une série noire de noyades sur le littoral girondin, plus d'une dizaine de baigneurs ont échappé au pire ce mercredi. Après avoir bravé les recommandations des autorités appelant à "éviter de se baigner", au moins 13 personnes se sont retrouvées prises au piège des courant et des baïnes à Lacanau et Lège-Cap Ferret. Trois d'entre elles sont gravement blessées.

Des sauveteurs réquisitionnés à Lacanau

Les pompiers de la Gironde annoncent que six baigneurs ont évité la noyade à Lacanau, secourus pour certains par des surfeurs. Une femme de 21 ans et un jeune homme de 20 ans ont en revanche du être évacués dans un état grave.

Sur la plage du Grand Crohot, à Lège, commune où un record de chaleur a été battu, les pompiers indiquent avoir pris en charge un jeune homme de 20 ans sorti de l'eau par des surfeurs. La victime, grièvement atteinte, a été évacuée par hélicoptère.

Sur la plage de l'Horizon, toujours à Lège, deux adolescents de 12 et 14 ans ont également été surpris par les courants avant d'être secourus par des surfeurs. Une autre baigneuse, également en difficulté, a échappé à la noyade en fin de journée, vers 18h30.

Face au risque d'accidents et pour éviter de nouveaux drames, la mairie de Lacanau a réquisitionné quatre sauveteurs alors que les plages de la commune ne sont pour le moment surveillées que durant les weekends et les jours fériés.

Des affiches alertant sur les risques de noyades et les phénomène de baïne ont été disposées sur les descentes de plages et dans les campings. Des messages de prévention ont également été diffusés sur les panneaux lumineux de la ville et le site internet municipal.

La préfecture de la Gironde recommandait pour sa part "de ne pas se baigner". Les autorités qui ont positionné toute la journée à Lacanau une équipe de plongeurs-sapeurs-pompiers ainsi que l'hélicoptère Dragon de la Sécurité civile.