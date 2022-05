Noyades en Gironde : la préfecture déconseille la baignade

Après une série meurtrière de noyades sur le littoral girondin, une équipe de plongeurs-sapeurs-pompiers va rester ce mercredi positionnée à Lacanau. La préfecture de la Gironde déconseille la baignade et appelle les usagers des plages à la plus grande prudence.

Au lendemain d'une journée noire marquée par plusieurs drames à Lège et au Porge, la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, rappelle ce mercredi dans un communiqué que "la baignade est déconseillée sur le littoral girondin". Alors qu'un dôme de chaleur fait monter les températures dans le département, les autorités recommandent "d'éviter de se baigner".

"Trois décès par noyades sont déjà à déplorer, dont deux [mardi], et une personne est toujours portée disparue", indique la préfète.

"Vagues, forts courants et baïnes"

"Les conditions de baignade sont particulièrement dangereuses en ce moment", alertent les autorités qui parlent d'une "concordance de divers phénomènes : houle et vagues de bord, forts courants et formation de baïnes, températures de l’air et de l’eau élevées pour la saison"

Cette série de noire de noyades sur le littoral girondin intervient alors que la plupart des plages ne sont pas encore surveillées. Seules trois communes, Lacanau, Carcans et Vendays-Montalivet, ont ouvert leurs postes de secours durant les weekends. Aucune plage du département ne propose pour l'instant de baignade sous surveillance en semaine.

"Dans ce contexte, l’État a décidé de renforcer son action sur le littoral. En plus d’une présence les week-ends, pour le pont de l’Ascension et le week-end de la Pentecôte, l’hélicoptère de sécurité civile de la base de Bordeaux (Dragon 33) et une équipe de plongeurs-sapeurs-pompiers, sont positionnés à Lacanau, mercredi 18 mai", annonce la préfecture de la Gironde.

Le syndicat intercommunal de surveillance des plages du littoral girondin, relaie également l'appel à la prudence. "Les conditions de mer rendent la baignade extrêmement dangereuse ce mercredi", explique Laurent Peyrondet, le président du SIVU.

"Nous déconseillons fortement la baignade et invitons à la plus grande prudence alors que les plages ne sont pas encore surveillées hors weekend".

