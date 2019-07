Noyades en série dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Deux personnes sont mortes noyées en une seule journée ce mardi dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Malgré la prévention des secours, les baigneurs sur les plages sont toujours aussi imprudents.

Bouches-du-Rhône, France

Le regard rivé sur les baigneurs, Judith, une nageuse sauveteuse à la plage des Catalans à Marseille passe ses journées à faire de la prévention avec ses collègues mais rien n'y fait le nombre de noyades reste le même: ce mercredi 31 juillet, un enfant de deux ans a failli se noyer dans une piscine privée à Pourrières dans le Var. Les secours sont parvenus à le sauver. La veille, deux personnes sont mortes à Marseille et à Roquebrune-sur-Argens.

Dans les Bouches-du-Rhône (hors Marseille), il y a eu 17 noyades depuis le début de l'année. Dans le Var, depuis le début de l'été, il y a eu plus de 50 interventions de pompiers liées à des noyades (sans que les personnes ne décèdent forcément) depuis juin, contre 58 pour juin et juillet 2018.

Des enfants laissés sans surveillance

Au micro, les nageurs sauveteurs passent des messages rappelant aux parents de ne pas laisser leurs enfants sans brassards et surtout sans surveillance. Un drame est vite arrivé raconte Adrien Palustran un des sauveteur: "On peut se noyer dans quelques centimètres d'eau. Il suffit de boire la tasse, de perdre ses repères et de paniquer".

Les jeunes ados sont aussi pointés du doigt: "Ils font n'importe quoi. Certains jouent à s'étrangler dans l'eau, ou sautent du ponton alors que c'est interdit. Ils n'ont aucune conscience du danger", raconte Justine.

