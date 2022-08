Noyades estivales : ne négligez pas les risques dans les petites piscines gonflables

Un enfant de trois ans est mort ce week-end après s'être noyé dans une piscine gonflable, remplie de seulement 23 centimètres d'eau. Sa maman se trouvait à proximité au moment du drame. Le drame s'est produit à Gimont vendredi. Des investigations sont toujours en cours ce lundi, mais la piste de l'accident domestique est privilégiée.

Un drame qui rappelle qu'un enfant peut se noyer dans très peu d'eau. Et que les petites pataugeoires gonflables ne sont pas exemptes de dangers. Les noyades accidentelles sont responsables chaque année d'environ 1.000 décès (dont environ 400 pendant la période estivale) ce qui en fait la première cause de mortalité́ par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.

Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dns les rayons des magasins qui vendent ces petites piscines gonflables les parents sont très conscients que la vigilance est la seule vraie sécurité. Officiellement, il n'y a pas d'âge légal pour commencer à baigner votre enfant dans une petite piscine gonflable. Mais les parents répètent "il suffit d’une seconde pour que tout bascule." Et pourtant, dans les rayons des magasins de sports notamment, les clients demandent beaucoup de conseils pour la mer, pour la grande piscine. Mais pas forcément pour les pataugeoires. Et ce, même si tous les parents ou presque se sont déjà fait des frayeurs. Une maman raconte notamment son petit garçon de un an a foncé dans quelques centimètres d’eau et est tombé le visage face dans la piscine sans pouvoir se relever.

Alors le gouvernement insiste : quand on surveille, on ne fait que ça. Pas question de jardiner, de scroller sur le portable ou de faire bronzette pendant la surveillance. Les autorités rappellent aussi que les bouées, brassards et autre gilets ne remplacent pas la vigilance. 22 % des noyades accidentelles concernent des enfants de moins de 6 ans.

Des cours pour les petits dès 3 ans

Parmi les solutions : les cours de piscine pour les plus jeunes. Sélim Attab est le manager du Sporting Form de Blagnac. Une salle de sport qui propose des cours de piscine pour les enfants dès 6 mois avec l’Aquakids. Et à partir de 3 ans, il propose aussi des formations de quelques séances pour autonomiser les petits. Le principe c'est "l'auto rescue" qui est indispensable selon lui, même si vous avez un bassin avec très peu d'eau.

Sélim Attab est le manager du Sporting Form de Blagnac Copier

Les enfants de moins de 6 ans représentent 22 % des noyades accidentelles.