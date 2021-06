Trois noyades mortelles sur le littoral héraultais en une seule journée

Une journée dramatique sur le littoral héraultais : trois personnes sont mortes par noyade. Un homme de 40 ans, au niveau du poste de secours du Pouss à Marseillan-plage. Un homme de 68 ans est décédé à Valras, plage des tellines. Enfin, un autre quadragénaire a perdu la vie à Villeneuve-les-Maguelone, sur la plage de la cathédrale. À Palavas-les-Flots, un homme de 26 ans a été secouru, plage des Roquilles, avant d'être évacué en urgence absolue au CHU de Montpellier.

Appel à la vigilance

Les pompiers de l'Hérault rappellent que "les flammes rouges ont été hissées" en raison de la forte houle et demandent à chacun de respecter l'interdiction de se baigner.

"On n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour éviter les drames"- Patrick Toustou, délégué interdépartemental de la SNSM

Aux côtés "des sauveteurs des postes de secours et des spécialistes du secours aquatique", ils ont réalisé "près d'une quinzaine de mises en sécurité et traité huit aquastress", qui correspondent au premier stade de la noyade caractérisé par des tremblements, des frissons et un épuisement.