Noyade : mort d'un octogénaire alsacien sur la plage du Barcarès dans le Roussillon

Un homme de 81 ans, un Alsacien, est décédé à la plage du Barcarès en Roussillon le samedi 8 juillet. Selon les pompiers, cet octogénaire s'est essoufflé, avant de faire un malaise dans l'eau vers 11h30. Les secours n'ont pas pu le réanimer.

Deux noyades dans la journée

Il a vraisemblablement été trompé par la houle et les courants, comme un jeune homme de 17 ans qui s'est noyé un peu plus tard dans le même secteur, à Canet. Cette fois la victime était originaire de la région parisienne.

Les pompiers recommandent la plus grande vigilance aux vacanciers, et rappellent qu'en Méditerranée aussi, les courants et les vagues peuvent être mortels.