Noyant-de-Touraine : un homme condamné à 15 mois de prison pour un coup de couteau porté à sa concubine

Une dispute sur fond d'alcool a mal tourné mercredi dernier à Noyant-de-Touraine. Un homme a blessé gravement sa concubine au bras à l'aide d'un couteau. Il écope de 15 mois de prison.

Mercredi soir, le 6 décembre dernier, une dispute sur fond d’alcool éclate au sein d’un couple à Noyant-de-Touraine. L’homme s’empare d’un couteau de cuisine et frappe sa concubine. La victime, malgré une plaie importante au bras, va malgré tout se coucher avec son concubin. !!

Une alcoolémie de 3g 29 plusieurs heures après les faits pour la victime

Mais le lendemain, un voisin découvre les faits et alerte pompiers et gendarmes. Les mesures d’alcoolémie indiquent pour la victime un taux de 3.29 grammes plusieurs heures après les faits !

L ‘auteur placé en garde à vue par les gendarmes de Sainte-Maure-de-Touraine est présenté devant le tribunal et condamné à 15 mois de prison dont 7 avec sursis et 8 aménageables, une interdiction d ‘entrer en contact avec la victime est prononcée.