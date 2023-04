Noyelles-Godault : une enquête ouverte pour incendie volontaire après un feu chez un dépanneur

Six voitures, un fourgon, deux motos, un quad, un minipelle mais aussi 7 000 litres de gazole et des pneus poids lourds ont brûlé ce lundi 3 mars matin, vers 5h45. Ils se trouvaient tous dans un hangar de l'entreprise Cendres Dépannages, à Noyelles-Godault près d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Les policiers privilégient pour le moment la piste criminelle. Une enquête pour incendie volontaire a été ouverte et confiée au commissariat de Lens, selon une source policière.

"On pense qu'ils ont voulu effacer les empreintes sur la voiture"

Le feu est parti dans le hangar situé sur le parking du dépanneur. "Normalement, nos voitures sont à l'extérieur, explique Céline Blary, co-responsable de l'entreprise de dépannage. Mais pour les saisies judiciaires, les voitures qu'on récupère après une intervention policière, on les gare dans ce hangar, le temps que les enquêteurs prennent les empreintes et fassent leurs investigations. Comme il est couvert, ça évite par exemple que la pluie n'efface des preuves."

C'est justement ça qui intrigue les enquêteurs et Céline Blary : "Le hangar a clairement été visé. Sur nos caméras de surveillance, on peut voir deux individus s'introduire illégalement dans le local vers 5h45 du matin et mettre le feu à une première voiture avant de repartir. Et cette voiture, justement, c'est un véhicule qu'on venait de récupérer à deux heures du matin après une intervention de police à Oignies."

La responsable n'a donc quasiment pas de doutes sur l'intention des deux personnes : "On pense très fortement qu'ils ont voulu effacer des empreintes sur la voiture, avant que la police n'ait le temps de faire son enquête."

7 000 litres de gazole présents dans le hangar

Immédiatement appelés par des voisins, les pompiers sont arrivés sur les lieux une vingtaine de minutes plus tard et ont éteint les flammes à l'aide de quatre lances incendies, dont une sur échelle aérienne. "Ca a brûlé très fort parce que dans notre hangar il y avait aussi des jerricans remplis de carburant, que la police avait confisqués et stockés chez nous". Au total, 7 000 litres de gazole. Une équipe de VEOLIA s'est donc rendue sur place pour éviter une possible pollution du réseau d’eau par les hydrocarbures répandues. La police, une équipe d'EDF et un élu de la commune se sont également rendues sur les lieux.

Les propriétaires de l'entreprise de dépannage ont perdu dans l'incendie leur mini-pelle et leur stock de pneus poids lourds. "Rien que pour les pneus, on en a pour 20 000 euros de perte."