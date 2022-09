Noyen-sur-Sarthe : les cinq chiens violents euthanasiés, le maire et les habitants "soulagés"

MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Le maire le réclamait avec force pour la sécurité de la commune : les chiens dangereux, à l'origine de plusieurs attaques depuis le mois de juin à Noyen-sur-Sarthe, ont été euthanasiés ce mardi au Mans. L'élu, joint par France Bleu Maine, confie son "soulagement". Selon lui, par peur, "certaines personnes évitaient de sortir de chez elle".

Cinq attaques de chiens en trois mois

En tout, cinq chiens de la race "American bully" (un croisement entre le "Staffordshire Terrier" et le "Pitt Bull") ont été euthanasiés : les trois qui ont violemment attaqué une jeune fille et l'homme qui tentait de la secourir le 20 août dernier en centre-bourg, ainsi que deux autres chiens appartenant à la même personne. "Ces chiens se sont attaquées à quatre reprises à des habitants et une fois à des ânes", rappelle Jean-Louis Morice.

Un procès pour le propriétaire des animaux

Le propriétaire des chiens, un habitant récemment installé à Noyen-sur-Sarthe, était convoqué ce lundi devant le tribunal du Mans en comparution immédiate. Il a demandé - comme il en a le droit - un délais pour préparer sa défense. Son procès est donc repoussé à une date ultérieure.

Tenir son chien en laisse

Le maire de Noyen-sur-Sarthe envisage, lui, de rendre obligatoire la tenue des chiens en laisse dans certains lieux de la commune. Le sujet sera porté à l'ordre du jour du prochain conseil municipal le 20 octobre.