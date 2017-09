Nozay : des jeunes agressent et frappent des élus

A Nozay, le maire, son premier adjoint et le directeur des services ont été agressés jeudi soir par un groupe de jeunes, qui venaient d'être surpris en train de dégrader un abribus. Trois personnes ont été interpellées.

Il est 21 heures jeudi soir à Nozay quand des riverains alertent le maire de la commune, une quinzaine de jeunes dégrade un arrêt de bus place du champs de mars. Aussitôt, le maire, son premier adjoint et le directeur des services qui assistent à une réunion en mairie, rejoignent les lieux et tentent d'instaurer un dialogue. Mais, les jeunes s'énervent. Crachats, quolibets, menaces de morts, ils leur assènent ensuite des coups. Les gendarmes de Nozay interviennent mais cela n'est pas suffisant pour rétablir l'ordre. Des renforts arrivent de Chateaubriant. Trois jeunes de 17, 18 et 20 ans sont interpellés. Ils sont bien connus des services de gendarmerie. Placés en garde à vue, ils devraient être présentés ce samedi au parquet.

C'est un acte gratuit. C'est dégueulasse. On s'est attaqué à un symbole fort de la république" - Jean-Noël Thomazeau troisième adjoint de la commune de Nozay

Les victimes sont traumatisées. Le directeur des services de Nozay souffre des cervicales. Bilan, dix jours d'ITT. Les deux élus sont eux très marqués psychologiquement. La mairie de Nozay a porté plainte.