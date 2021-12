Nue dans le commissariat de Besançon, elle mord un policier à la cheville

Une femme âgée de 54 ans s'est totalement déshabillée dans les locaux du commissariat de police de Besançon, ce jeudi soir. Elle a été prise en charge par une patrouille vers 22h10 place Jouffroy d'Abbans dans le quartier Battant, avec un homme lui aussi en état d'ivresse. Arrivée au commissariat, la femme est placée en cellule de dégrisement mais elle refuse son placement, refuse d’être fouillée et se débat.

Elle hurle, se débat... et mord

Elle retire tous ses habits et se retrouve totalement nue. De plus en plus virulente, elle se met à hurler avec "des propos incohérents et des insultes" selon la police nationale. Les policiers la mettent alors au sol pour tenter de la maîtriser, mais elle se débat... et en vient à mordre un agent à la cheville.

Cette femme a été placée en garde-à-vue, qui est toujours en cours ce vendredi.