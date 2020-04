Tir de mortier, voiture de police percutée : nuit très agitée pour la police grenobloise

La police nationale de Grenoble aurait préféré vivre une soirée calme hier. Les fonctionnaires ont été victimes d'actes violents avant de contrôler la situation. Ils ont été la cible d'un tir de mortier à leur arrivée au parc Jean Verlhac et, plus tard, un véhicule a été volontairement percuté.

Les policiers nationaux de Grenoble auraient préféré une soirée de routine, sans faits marquants à gérer. Hier soir, c'est tout le contraire qui s'est déroulé à Grenoble. Appelés pour des jets de pétards et des arbres en feu au parc Jean Verlhac, ils ont été ciblés par un tir de mortier à leur arrivée. Plus tard, un homme a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle et a percuté le véhicule des policiers.

Tir de mortier en plein Grenoble

Les policiers sont appelés en début de soirée, vers 21h30, pour des jets de gros pétards et des arbres incendiés dans le parc Jean Verlhac à Grenoble. A l'arrivée des fonctionnaires de police sur place, ils sont rapidement la cible d'un tir de mortier, qui ne fera aucun blessé, à plus de 50m de distance.

Les pompiers sont également appelés. Ils restent à l'écart dans un premier temps mais n'interviendront pas car aucun réel incendie ne sera au final constaté. Les auteurs de ce tir de mortier n'ont pas été interpellés.

Un véhicule de police volontairement percuté

Plus tard dans la soirée, aux alentours de 22h30, une équipe de police va pour contrôler un homme de 32 ans en voiture sur le cour Jean-Jaurès. L'individu refuse et fonce en direction du véhicule des policiers, à l'arrêt au moment des faits. L'avant de la voiture est totalement enfoncé et il n'y a aucun blessé.

Il est rapidement interpellé, puis placé en garde à vue pour dégradation volontaire de bien public, défaut de permis de conduire et refus d'obtempérer.