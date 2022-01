Drôme : nuit agitée pour les policiers

Il est 22h45, ce samedi 22 janvier 2022, lorsqu'un individu menace son ex-conjointe dans les rues de Valence. Il est pris en flagrant délit par les policiers en possession d'une matraque télescopique. L'homme est interpellé et placé en garde à vue. Il est déjà visé par une plainte déposée par son ex-conjointe pour violence volontaire.

Toujours dans la nuit, à Romans-sur-Isère un homme est interpellé au volant de son véhicule en état d'ivresse. Le conducteur n'est pas en capacité de souffler dans l’éthylotest. Les policiers le transporte à l'hôpital mais le quinquagénaire ne se laisse pas faire, il crache, insulte et tente de frapper les agents. Il est en garde à vue ce matin à Romans.

Vers minuit et demi à Montélimar : le téléphone sonne au commissariat, un homme est menacé par son voisin. Là encore ce dernier semble bien alcoolisé et menace son voisin avec une hachette et un poing américain. Si le voisin appelle la police dit-il "c'est pour éviter qu'il ne règle le problème lui même" et pour s'éviter des ennuis judiciaire. L'agresseur a été placé en garde à vue et a refusé de soumettre aux tests d'alcoolémie. Les policiers constatent de plus en plus de violences liées à alcool.