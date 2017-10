Nuit agitée sur Nantes : 25 gardes à vue

25 personnes sont en garde à vue après une nuit agitée dans le centre ville de Nantes et le Hangar à Bananes. Elles ont été interpellées après des vols ou des tentatives de vol, parfois avec violence.

"Des nuits agitées on en a, mais pas avec autant d'intensité que celle que l'on vient de passer" commente l'officier de permanence au commissariat de police de Nantes

Pas moins de 25 personnes ont passé la nuit de samedi à dimanche en garde à vue après avoir été interpellées pour des faits de vols ou de tentative de vols sous la menace, parfois avec un couteau. Les victimes sont pour la plupart des jeunes hommes alcoolisées et les agresseurs, jeunes eux aussi et en situation irrégulière selon les policiers, en avaient après leur argent et leur téléphone portable. Les faits se sont déroulés dans le centre ville de la Cité des Ducs ainsi que sur l'Ile de Nantes au Hangar à Bananes.