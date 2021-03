Nuit d'angoisse pour une Varoise perdue dans les Gorges de la Nartuby à Ampus

Une habitante de Draguignan, perdue depuis dimanche dans les gorges de la Nartuby à Ampus (Var), a été retrouvée saine et sauve ce lundi matin par les gendarmes. Cette femme de 53 ans est restée coincée sur les sentiers par un éboulis rocheux. Elle a été géolocalisée grâce à son téléphone portable.

Après les premières recherches dimanche soir, deux hélicoptères de la gendarmerie et des patrouilles au sol ont également été engagés ce lundi

Cette habitante de Draguignan est une habituée des randonnées. Dimanche matin, elle quitte son domicile pour aller marcher dans les gorges de la Nartuby à Ampus (Var)... mais sa sortie ne va pas se dérouler comme prévu. Elle se perd sur les sentiers très difficile d'accès et sa progression est stoppée par un éboulis rocheux. Prévenus tardivement, les gendarmes de la compagnie de Draguignan vont engager plusieurs hélicoptères et patrouilles au sol avant de pouvoir la géolocaliser grâce à son téléphone portable.

SMS à ses parents... et à son patron !

Partie depuis le matin, c'est ce dimanche en fin d'après-midi que cette Varoise de 53 ans donne l'alerte. Par SMS. Un premier message envoyé à ses parents pour leur dire qu'elle est perdue. Un second SMS à son employeur pour le prévenir de sa probable absence au travail ce lundi car elle est coincée dans la forêt. Mais les gendarmes, eux, sont alertés vers 20H30. Des patrouilles au sol et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique sont engagés jusqu'à 1H00 du matin. Les informations données par les proches sont assez vagues et les tentatives de géolocalisation du téléphone portable de la randonneuse échouent, elle ne reçoit pas les SMS envoyés par le logiciel "Gendloc".

Les recherches reprennent ce lundi au petit matin autour d'Ampus et de Rebouillon, hameau de Châteaudouble, où la voiture de la disparue a été retrouvée. Toujours au petit matin, la quinquagénaire envoie un message à ses parents pour leur dire qu'elle a très froid. Les gendarmes arrivent enfin à la géolocaliser. Un second hélicoptère est engagé pour hélitreuiller la Dracénoise coincée sur un éboulis rocheux. Très fatiguée, elle avait gardé de l'eau pour pouvoir s'hydrater. Elle a été hospitalisée pour contrôle.

Les gendarmes rappellent quelques conseils

Après cette mésaventure qui heureusement se finit bien, les gendarmes du Var rappellent qu'avant de partir en randonnée, il faut prendre quelques précautions :