Nuit d'Halloween : huit véhicules détruits par le feu à Orthez et Pau, les pompiers caillassés

Orthez, France

Des incendies qui semblent être volontaires ont rythmé la nuit d'Halloween à Pau et Orthez. Au total huit véhicules ont été détruits par le feu dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

C'est à Orthez que les dégâts sont le plus importants. Vers 6h10 ce matin, les pompiers sont intervenus pour un véhicule en feu contre la porte du théâtre Francis Planté. Puis 20 minutes plus tard trois voitures en feu sont signalées rue Lapeyrère. Une vingtaine d'habitants d'un immeuble ont été évacués et mis en sécurité le temps de l'intervention. Enfin vers 7h10, rue d'Aspe, un feu de voiture s'est propagé au garage attenant à une maison. Un couple et ses deux enfants ont été évacués temporairement.

De son côté le maire d'Orthez, Emmanuel Hanon a témoigné son soutien aux victimes de ces feux, sur sa page Facebook. Il a par ailleurs condamné "fermement les agissements ayant causés ces dégâts."

A Pau, deux voitures ont été détruites par le feu rue de Portet, et un camping-car rue Mozart. Par ailleurs le syndicat autonome départemental des sapeurs-pompiers déplore sur sa page Facebook le caillassage d'un camion en intervention, hier soir à Pau. C'est en intervenant sur un des deux feux de voiture rue de Portet, vers 19h30, que le camion a été caillassé. Il n'y a pas eu de blessé.