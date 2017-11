Nuit d'Halloween à Toulouse: voitures et poubelles incendiées, stations de métro fermées

La nuit d'Halloween a été mouvementée à Toulouse où pompiers et policiers ont dû intervenir pour une vingtaine de faits de violences urbaines. Des poubelles et des voitures ont été incendiées dans des quartiers sensibles et des stations de métro fermées

La police a dénombré 25 faits de violences urbaines à l'occasion de la soirée et de la nuit d'Halloween à Toulouse. Les pompiers ont dû intervenir sous protection policière pour des feux de poubelles et une quinzaine de voitures incendiées dans les quartiers du Mirail, de Bagatelle et d'Empalot.

Des policiers légèrement blessés par des jets de pierre

Tisséo a dû fermer plusieurs heures la station d'Empalot sur la ligne B du métro. Ce mercredi matin c'est la ligne A qui a été à son tour interrompue partiellement pendant près d'une heure à la suite d'une rixe de sortie de boîte de nuit à la station Balma-Gramont au terminus de la ligne

Lors des interventions des policiers ont été légèrement atteints par des jets de pierres ou de divers projectiles dénonce le syndicat UNITE SGP Police Midi Pyrénées: " Tout au long de la nuit il a été nécessaire de sécuriser les interventions des pompiers.Unité SGP dénonce une nouvelle fois le triste constat d’une situation d’impuissance face aux violences urbaines"