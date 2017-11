Nuit d'Halloween agitée à Nantes

Des violences urbaines dans l'agglomération Nantaise pour la nuit d'halloween

Des violences Urbaines à Nantes et dans l'agglomération cette nuit. Nantes, Saint Herblain, Orvault, Rezé. Une quinzaine de feux de voitures et de poubelles. Les pompiers et les forces de l'ordre qui tentaient d'intervenir ont été pris pour cible. Une voiture de police a même reçu un pavé en plein pare-brise. Il n'y a pas de blessé.