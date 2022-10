Nuit d'Halloween : un dispositif de sécurité "renforcé" à Paris et en petite couronne

C'est chaque année une nuit à haut risques, parfois émaillée violences. La préfecture de police met en place un dispositif de sécurité "renforcé" à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne) pour les festivités d'Halloween, lundi 31 octobre au soir.

Les services de police mobilisés "sont renforcés par des unités de force mobile, déployées dans les secteurs les plus festifs et les plus sensibles" et "des policiers en civil et en tenue sont chargés, tout au long de la soirée, de lutter contre toute forme de délinquance sur la voie publique". Plusieurs équipes des forces de l'ordre sont également mobiliséss dans des gares et stations de l’agglomération parisienne.

"Le transport et la distribution de carburants dans des conteneurs individuels sont proscrits", tout comme "le transport d'artifices de divertissement pyrotechniques", explique la préfecture. Depuis 19h et jusqu'à ce mardi à 6h du matin, les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont interdits.