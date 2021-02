Nuit de cauchemar pour les habitants après un incendie dans un immeuble HLM de Bel-Air à Poitiers

Le choc et la stupeur encore ce matin dans le quartier Bel-Air, à Poitiers. Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie s'est déclaré dans la tour numéro 6 de le rue Roland Garros, pas très loin de la bibliothèque de la Blaiserie. Un immeuble HLM de six étages avec six appartements en moyenne sur chaque pallier. Le feu a pris peu après 19 heures ce lundi 1er février 2021 dans l'espace au bas de la cage d'escaliers au rez-de-chaussée mais les fumées ont envahi tous les espaces communs et sont remontés jusqu'au 6ème étage.

Les habitants paniqués ont dû sortir de leurs appartements et tatônner dans le noir au milieu des fumées épaisses et toxiques. Certains étaient déjà sorti à l'arrivée des secours, mais beaucoup ont été évacués, d'autres "sauvés" littéralement par les pompiers mobilisés en nombre sur le site.

Panique à tous les étages

Les familles, prises de panique, ont tenté de s'échapper par les escaliers. "J'ai entendu les gens crier. je suis sorti, et là, je me suis pris un flash de fumée" raconte Jason au 3ème étage. Avec sa femme, sa mère et sa petite fille, ils ont tenté de gagner le rez de chaussée.

"On avait notre fille dans les bras. On est restés dix minutes sur le pallier. On n'y voyait rien tellement les fumées étaient épaisses. on ne savait plus où on était. C'éait l'horreur "

La petite de trois ans, ayant respiré ces fumées noires a été hospitalisée. Tout comme sa grand-mère, Marie-Noëlle.

"J'avais tellement peur que je me suis agripée au bras d'une dame dans les escaliers et j'ai serré très fort. je suis encore sous le choc."

Ce mardi matin, Marie-Noëlle raconte qu'elle a encore l'odeur âcre du feu dans les nez et qu'elle a la gorge qui lui pique.

"Les flammes étaient tellement hautes"

Un habitant du 4ème raconte que c'est sa fille qui a senti l'odeur du feu. "J'ai ouvert la porte", raconte-t-il, "et j'ai vu tout le monde qui descendait et qui criait alors j'ai dit à ma famille de descendre." Malheureusement pour lui, arrivé au pied de l'escalier : des flammes, "Les flammes étaient tellement hautes", montre-t-il avec sa main. A ce moment là, il est saisi par la peur : l'homme sait en effet qu'il y une conduite de gaz juste derrière, dans le hall.