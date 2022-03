Nuit de cauchemar pour un couple et ses deux fillettes à Saiguède près de Toulouse, le procès débute

Ils ont braqué un couple et leurs deux fillettes à Saiguède au sud ouest de Toulouse en juin 2019. La cour d'assises de Haute-Garonne juge pendant trois jours, du 7 au 9 mars, quatre hommes âgés de 23 à 25 ans. Deux d'entre eux reconnaissent les faits. Les victimes ont expliqué aux enquêteurs avoir vécu un véritable cauchemar.

Irruption dans la chambre des parents endormis

Le braquage se produit en pleine nuit alors que toute la maisonnée dort. Le père, la mère et les deux fillettes de 1 et 6 ans. Les quatre voleurs cagoulés et armés, s'introduisent au domicile familial, entrent dans la chambre des parents en hurlant, les menacent, les forcent à ramper quasi nus à la recherche d'argent liquide et d'un coffre. Terrorisée, la plus âgée des enfants se cache sous son lit. Les faits durent en tout et pour tout une vingtaine de minutes.

Les braqueurs repartent avec chaine en or, cigarettes, sac à main, portefeuille, 350 euros en espèces, des armes ainsi que deux véhicules : un Hummer et une BMW. Les victimes parlent d'agresseurs "stressés et pas professionnels", l'enquête montrera qu'ils étaient désorganisés et ont agi dans la précipitation. Confondus par la vidéo et la téléphonie, l'un d'entre eux dira après avoir été interpellé "avoir pensé qu'il y avait un coffre tant la maison était jolie".

La défense est assurée par Me Jean-Yves Gougnaud. Tandis que les parties civiles sont représentées par Me Frédéric David.