Nuit de dégradations à Nantes : "des violences qui nuisent aux habitants" pour la maire Johanna Rolland

Conseil municipal particulier ce vendredi 30 juin à Nantes. Il se tient alors que la ville vient de connaître une nuit très agitée. Des dégradations ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans différents quartiers : le magasin Centrakor de Bottière incendié, un busway également incendié au Clos-Toreau, le Lidl de Bellevue et la mairie annexe de Nantes-nord, également en proie aux flammes. La maire socialiste de Nantes s'est rendue ce matin quartier-nord.

"Des violences intolérables, insupportables" pour Johanna Rolland

Puis Johanna Rolland a ouvert le conseil municipal, prévu ce jour. Elle a commencé par ces mots "justice et vérité"'. Puis, elle enchaîne face à ses collègues élus : "les violences des dernières heures sont intolérables, insupportables (...) Elles nuisent d'abord aux habitants, elles nuisent surtout aux habitants. Je pense d'abord eux." Plusieurs équipements, des voitures, ont été endommagés et sont désormais inutilisables.

Johanna Rolland, souvent critiquée par l'opposition de droite sur sa politique en matière de sécurité, a appelé, en ouverture des débats au conseil municipal, "à la retenue républicaine face à la gravité de la situation."

"Nous n'avons pas assez agi" selon Laurence Garnier pour l'opposition de droite

Pour sa part, Laurence Garnier, cheffe de file de l'opposition de droite et sénatrice LR, a, elle aussi, adressé "ses pensées à tous les Nantais victimes de ces violences. Malheureusement, je crois que depuis 2005, nous n'avons pas suffisamment agi (ndlr : il y avait eu des émeutes dans différentes villes après la mort des jeunes Zyed et Bouna ). Nous avons agi avec un prisme de rénovation urbaine. On a cru que régler ces questions d'urbanisme allait régler l'ensemble de ces problèmes de ces quartiers. Nous avons laissé l'autorité être piétinée. Nous avons laissé nos pompiers et nos forces de l'ordre être attaqués."

Et de poursuivre avec ces mots faisant allusion à la prochaine élection présidentielle : "je crois que nous payons très cher nos lâchetés collectives et qu'il va nous falloir agir avec force, détermination et efficacité si l'on ne veut pas les payer encore plus cher dans les urnes en 2027."

Réponse de Johanna Rolland : "nous avons un désaccord profond. Non, nous n'avons pas fait uniquement de la rénovation urbaine, tous les faits démontrent que c'est faux. Ce n'est pas le moment de penser à qui le paiera dans les urnes en 2027. Moi, la question, ce n'est pas ce qui va se passer dans les urnes en 2027. Mais, comment on répond. Comment on fait front, comment on soutient les forces de secours et de sécurité, comment on répond aux parents apeurés. Le temps de la politique viendra."