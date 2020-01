Nuit de la Saint Sylvestre agitée à Valence et Montélimar

Montélimar, France

Encore une fois cette année, des véhicules et du matériel urbain ont été incendiés. Pas de chiffres précis pour le moment, mais à Valence notamment les pompiers sont intervenus une quinzaine de fois, sur les quartiers Fontbarlettes et Polygone.

A Montélimar, les faits sont plus graves. Deux voitures ont été incendiées rue du commandant Labbé peu avant 4 heures du matin. Le feu s'est propagé à 2 logettes de gaz. Résultat, un périmètre de sécurité établi par les pompiers en pleine nuit, onze personnes ont dû être évacuées, et au matin du 1er janvier 278 logements sont sans gaz, 100 n'ont plus d'électricité non plus.