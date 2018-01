Champigny-sur-Marne, France

Deux policiers, une femme et un homme, ont été violemment frappés par un groupe d'individus ce dimanche soir à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, annonce ce lundi franceinfo, citant une source policière.

Ces deux gardiens de la paix, venus du commissariat de Chennevières-sur-Marne, sont intervenus alors qu'un groupe de jeunes, assez important, avait été refoulé d'une soirée privée. Ils ont alors été isolés l'un de l'autre, puis roués de coup à terre, à l'extérieur de leur véhicule.

Sept et huit jours d'ITT

Deux des agresseurs ont pu être interpellés et placés en garde à vue, après l'arrivée de renforts. La policière, touchée au corps et au visage, s'est vue prescrire sept jours d'ITT. Son coéquipier, qui a eu le nez cassé, a huit jours d'ITT.

Sur son compte Twitter, le président de la République a dénoncé un lynchage "lâche et criminel", et assure que ses auteurs seront "retrouvés et punis".

Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2018

Un peu plus tôt, sur Twitter également, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé que "tout est mis en oeuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés". Il s'est entretenu avec les fonctionnaires de police qui ont été agressés.

"S'attaquer à nos forces de sécurité, c'est s'attaquer à notre République".