Nuit de la Saint-Sylvestre en Dordogne : il prend la fuite au volant de sa 106 alors qu'il roule ivre et sans permis

Nuit de la Saint Sylvestre un peu agitée à Périgueux : un conducteur de 20 ans a pris la fuite lors d'un contrôle routier. Il roulait sans permis, en ayant consommé de l'alcool et des stupéfiants. L'homme a été rattrapé 11 kilomètres plus loin à Cornille

La nuit du 31 décembre au premier janvier a été un peu agitée pour les policiers de Périgueux. Vers 3h30, un homme au volant d'une 106 (accompagné par trois passagers) a refusé de s'arrêter à un contrôle avenue Michel Grandou à Trélissac.

Embourbé dans un chemin de terre

Il faut dire qu'il roulait sans permis, avec 1.5 grammes d'alcool dans le sang et avait consommé des stupéfiants. L'homme a pris la fuite, chassés par les policiers. Il a finalement pris un chemin de terre tout près de la départementale 8 aux Piles à Cornille mais il s'est embourbé. La course poursuite aura donc duré plus d'une dizaine de kilomètres.

L'homme de 20 ans a été placé en garde à vue puis relâché vers 12h30 ce mardi. Il sera convoqué pour une nouvelle garde à vue et présenté ultérieurement au parquet, en attendant le résultat des analyses de stupéfiants. Il roulait dans la nuit de la Saint-Sylvestre sans permis car son précédent permis avait déjà été retiré... pour conduite sous stupéfiants !