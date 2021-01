Nuit de la Saint-Sylvestre : la police adresse ses félicitations aux Cherbourgeois

Une voiture incendiée dans le quartier du Maupas et des tirs de pétards. A part cela, la nuit de la Saint-Sylvestre a été globalement très calme à Cherbourg-en-Cotentin.

C'était l'objectif du gouvernement : éviter que le réveillon du 31 décembre 2020 se transforme en fête géante propice à la propagation de la Covid-19. C'est la raison pour laquelle le couvre-feu avait été maintenu entre 20 heures et 6 heures du matin. Dans la Manche, le préfet avait aussi pris deux arrêtés visant à limiter les fêtes et les sorties dans la rue : d'abord l'interdiction de vendre de l'alcool après 18 heures ce 31 décembre, et l'interdiction d'utiliser des feux d'artifice. Quant aux forces de l'ordre elles étaient déployées sur tout le département.

Des pétards tirés depuis des lieux privés

Il sera difficile de déterminer si ces mesures auront eu un impact sur la diffusion du virus, en tout cas, elles ont contribué à un calme inhabituel dans les rues de Cherbourg-en-Cotentin. Le commandant de police Grégoire Beck-Fuchs tire un bilan positif de l'activité durant cette nuit dans l'agglomération. "les équipes de la police nationale peuvent témoigner que le couvre-feu a été extrêmement bien suivi. Les rues étaient vides toute la nuit". Les habitants ont cependant entendu de très nombreux pétards et tirs de feux d'artifices, "mais dans l'immense majorité des cas, ils ont été tirés depuis des balcons, ou des jardins sans que les gens ne se retrouvent en infraction sur la voie publique", précise l'officier avant de conclure, "globalement, on peut adresser nos félicitations aux Cherbourgeois".

Un véhicule incendie dans le Maupas

A noter toutefois, l'incendie d'une voiture dans le quartier du Maupas, ainsi que des feux de poubelles à proximité de la maison de quartier Olympe de Gouges dans le quartier des Provinces. Un bilan cependant très léger pour un passage à la nouvelle année.