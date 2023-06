Nuit de violences à Nantes : quartier Bottière, le magasin Centrakor incendié

L'incompréhension et le désarroi. Voilà les sentiments que l'on devine ce vendredi matin chez Yann Besson. C'est le patron du magasin Centrakor, quartier Bottière à Nantes. Le magasin a été incendié lors d' une nuit émaillée de nombreuses dégradations à Nantes et son agglomération , des scènes de violences quelques jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.

"Un magasin de proximité"

Le magasin, 1.500 mètres carrés, avait ouvert fin 2021. Ce vendredi 30 juin 2023, il n'en reste qu'un amas de ferraille et des cendres. Il a été pris pour cible vers 1h30. Un incendie. Très vite alerté, le patron du magasin, Yann Besson, confie que, quand il reçoit le coup de fil, il a du mal à y croire : "Quand je suis arrivé, c'était déjà trop tard. Le magasin était par terre. On s'investit, on passe du temps et voilà, c'est un magasin de quartier, de proximité. On vient à Centrakor comme on vient à la boulangerie."

"Pour très, très longtemps avant de revoir un magasin ici"

Au total, neuf personnes travaillaient dans ce magasin. "C'est triste pour le personnel aussi. Au quotidien, ils se donnent à fond dans le magasin. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et puis, là, c'est fini pour eux. Il y en a pour très, très longtemps avant de revoir un magasin ici, je pense." Et, de rappeler qu'en début de mois, en pleine journée, dans un contexte totalement différent, un autre magasin Centrakor avait été victime d'un incendie , dans l'agglomération, sur la commune de Saint-Heblain.

Yann Besson avoue ne pas comprendre pourquoi son magasin a été visé, pourquoi la colère en a fait une cible : "c'est gratuit. Cela ne va pas régler les problèmes qu'il y a actuellement. Cela en crée plein d'autres. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est triste."