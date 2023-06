Nuit de violences dans le quartier de la Madeleine, à Évreux : 3 jeunes interpellés

Trois jeunes Ébroïciens, âgés de 17, 20 et 23 ans, ont été interpellés hier jeudi et placés en garde à vue. Ils sont soupçonné d'avoir participé à un épisode de violences urbaines dans le quartier de la Madeleine, à Évreux. Trois policiers ont été blessés dans des affrontements en pleine rue.

Tout commence vers 18h30, le véhicule de la brigade anti-criminalité (BAC) effectue sa tournée classique quand il se retrouve la cible d'insultes et de jets de projectiles. Quelques jeunes, d'abord, puis une masse plus importante, qui jettent ce qu'ils trouvent sur les policiers. Selon ces derniers, ils étaient jusqu'à une cinquantaine, à jeter des pierres, des chaises, des barres de fer. Le tout au milieu d'insultes et de menaces de mort.

Les policiers appellent des renforts, le GSP (groupe de sécurité de proximité), ainsi que des CRS sont déployés sur place. La tension reste vive, un cocktail molotov et des fusées d'artifices sont tirés par les émeutiers. Les dégâts matériels sont là : un véhicule est parti en fumée, ainsi que deux conteneurs de poubelle, des incendies maîtrisés par les pompiers. Ce n'est que vers 1h du matin que le calme a fini par revenir dans le quartier. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Évreux.