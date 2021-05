Nuit de violences urbaines à Flers : 5 véhicules incendiés et jets de mortiers sur les forces de l'ordre

La nuit a été agitée à Flers dans l'Orne. Les violences ont débuté vers minuit et se sont déroulées dans deux quartiers de la ville : le quartier Saint Michel et celui du Pont Feron. Et sur la commune mitoyenne de La Selle-la-Forge. Au total, cinq véhicules, dont un tractopelle, ont été incendiés, ainsi qu'une dizaine de poubelles. Les forces de l'ordre ont également essuyé des tirs de mortiers et des jets de cailloux. Un véhicule aurait été touché par un pavé. Mais "personne n'a été blessé, ni d'un côté ni de l'autre" précise la préfecture de l'Orne.

Trois personnes interpellées

Des renforts de police ont été appelés d'autres endroits du département pour venir prêter main forte à leurs collègues de Flers. La situation est revenue au calme vers 3 heures du matin. "Il s'agit a priori, indique la préfecture, d'un petit groupe d'une dizaine de personnes très mobiles, qui jouaient au chat et à la souris avec les forces de l'ordre". Trois personnes ont été interpellées.