Policiers et pompiers ont du intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs quartiers nantais pour des incivilités, des dégradations. Des policiers ont été pris pour cible par des tirs de mortiers sans qu'il y ait de blessé cependant. Trois personnes ont été interpellées.

Nuit du 14-Juillet agitée à Nantes : voitures incendiées, tirs de mortiers et trois interpellations

Dans différents quartiers de Nantes, la nuit du 14-Juillet fut bien agitée avec des tirs de mortiers d'artifice et des incendies. Quartiers nord, de la Bottière, des Dervallières ou encore Bellevue. La police a recensé une dizaine de voitures endommagées. Des policiers, venus sur place, ont été pris pour cible par des tirs de mortiers. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé. Trois jeunes de 16, 17 et 19 ans ont été interpellés : deux pour jets de projectiles et un autre pour destruction par incendie. Les gardes à vue sont en cours ce midi.

La veille, quartier Bottière et du Bout-des-Landes, il y avait eu des feux de poubelles, de voitures et des tirs de mortiers avec deux interpellations, deux mineurs.