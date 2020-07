Nuit du 14 juillet : des policiers visés par des tirs de mortiers dans le pays de Montbéliard

Les pompiers et les forces de l'ordre ont connu une nuit du 14 juillet très mouvementée dans le pays de Montbéliard. Des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs quartiers.

Incendies et tirs de mortiers en direction de la police

La police et les pompiers ont d'abord été appelés pour plusieurs incendies de poubelles et de véhicules à la Petite Hollande et à la Chiffogne à Montbéliard, aux Champs Montants à Audincourt et quartier des Buis à Valentigney. Les faits se sont déroulés entre 22h30 et 4h du matin. Les policiers ont aussi été visés par des tirs de mortiers et des jets de pierres.

Un jeune de 18 ans en garde à vue

Au cours de ses attaques qui visaient les forces de l'ordre, personne n'a été blessé. Un jeune de 18 ans a été interpellé dans le quartier de la Petite Hollande pour outrages en direction des fonctionnaires. Il a été placé en garde à vue.

Des interventions également à Héricourt

Des poubelles et des voitures ont également été brûlées à Héricourt rue des frères Lumières quartier des Chenevières et rue Renée Char. Au cours de cette même nuit, une dizaine de poubelles a aussi été détruite par le feu dans le quartier des Fougères à Grand-Charmont et Champvallon à Bethoncourt ou un couvre-feu a été instauré pendant deux semaines pour les mineurs de moins de 14 ans entre 22h le soir et 5h le matin. La police de Montbéliard dit craindre de nouveaux incidents pour la nuit à venir du 14 au 15 juillet.