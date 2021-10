Nuit du droit : le procès du dernier condamné à mort de l'Eure reconstitué à Louviers

Le 4 juillet 1947, Charles Grenier est guillotiné dans la cour de la prison d’Évreux. L'homme a été reconnu coupable de l'assassinat de sa femme Pauline et du meurtre de sa fille Christiane, commis le 31 octobre 1945 aux Baux-Sainte-Croix (Eure). C'est son procès que des personnels du tribunal judiciaire d’Évreux et des avocats du barreau de l'Eure s'apprêtent à rejouer ce lundi soir à la maison des sports et des associations de Louviers. Une reconstitution historique dans le cadre de la troisième Nuit du droit qui a "une vertu pédagogique, de montrer au grand public qui n'a pas l'occasion de venir à une session d'assises comment ça se passe" pour Anne-Marie Morice, présidente du tribunal judiciaire d’Évreux et présidente de la commission départementale d'accès au droit. Bien sûr, le procès sera en accéléré, deux heures au lieu de deux jours en 1945.

Un procès avec la participation du public

"Chacun d'entre nous pour être amené à être juré" rappelle Bertrand Gelot, vice-président du tribunal judiciaire d’Évreux. Les jurés seront donc tirés au sort parmi le public, comme dans la vraie vie. "C'est un devoir de citoyen, on ne peut pas refuser" avance Anne-Marie Morice.

Tous les jurés qui ont participé à un procès d'assises ont trouvé que c'était une expérience extrêmement riche et beaucoup plus difficile qu'ils ne l'imaginaient, parce que l'acte de juger est effectivement difficile - Anne-Marie Morice

La reconstitution sera entrecoupée de trois séances de quiz avec des questions sur la justice. Le public sera aussi amené à se prononcer sur le verdict du procès. Comme lors d'un procès d'assises, "c'est la majorité qui va s'exprimer, il y a des votes qui sont secrets, comme c'est le cas ce soir" précise Bertrand Gelot.

Bertrand Gelot lors de la répétition du procès reconstitué ce soir à Louviers © Radio France - Laurent Philippot

Des lycéens de Louviers se sont également portés volontaires pour participer à cette reconstitution.

Le procès est très attendu. Il commencera par un flash télévisé. Les journalistes sont sur place pour couvrir l'évènement © Radio France - Laurent Philippot

Les professionnels de la justice sur scène

Outre ses vertus pédagogiques, ce procès est aussi l'occasion de voir certains professionnels de la justice dans un autre rôle. Maître Mehdi Locatelli, avocat au barreau d’Évreux, méconnaissable avec sa perruque, ses grosses lunettes et son accent du terroir, jouera le rôle de l'accusé. La présidente du tribunal judiciaire d’Évreux n'est pas en reste, Anne-Marie Morice est truculente dans le rôle de Sylviane Dupont, fille et sœur des victimes et on voit qu'elle y prend plaisir, provoquant sourire et rire dans la salle lors de son audition en qualité de témoin lors des répétitions.

La cour sera présidée par Bertrand Gelot, assistée de Flavie Lyszyk, greffière du tribunal. Maître David Verdier assurera la défense de Charles Dupont tandis que maître Mylène Zelko sera l'avocate des parties civiles. Maître Anne-Laure Coconnier se glissera dans la peau de Charlotte Prince, experte psychiatre.

Les personnels du tribunal judiciaire d’Évreux et les avocats du barreau de l'Eure lors de la dernière répétition du procès © Radio France - Laurent Philippot

Il y aura exceptionnellement ce soir deux avocats généraux chargés de défendre les intérêts la société. Anaël Bonton, très en verve, et Chloé Warlouzet feront les réquisitions, l'un comme en 1947 et l'autre comme aujourd'hui. Il y en effet "des choses qui bougent dans les lois" explique maître Locatelli, on ne parle plus par exemple de crime passionnel mais de féminicide mais "il y a des choses qui sont les mêmes depuis la Révolution française : des règles de droit générales, le débat contradictoire, la parole à chacun des intervenants ou la présomption d'innocence".

Maître Mehdi Locatelli, alias Charles, attend le verdict © Radio France - Laurent Philippot

En 1947, Charles Grenier avait eu la tête tranchée par la guillotine. La peine de mort a été abolie il y a quarante ans en France. Le public aura le choix entre trois sentences grâce à un dispositif numérique : trente, vingt ou dix ans de réclusion criminelle.

Pour assister au procès de Charles Dupont à partir de 18h00 à Louviers, il faut réserver par téléphone 02.32.29.55.00 ou par courriel prox.civil.tj-evreux@justice.fr. La représentation est gratuite.

Toutes les manifestations organisées dans le cadre de la Nuit du droit sont à retrouver ici.