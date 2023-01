Nuit du Nouvel an à Nantes : 15 interpellations, des véhicules incendiés et des refus d'obtempérer

Les policiers nantais sont toujours vigilants le soir du nouvel an. (Illustration)

Comme attendu, la nuit du samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier a été agitée à Nantes : il y a eu 15 interpellations dans la métropole, plusieurs véhicules incendiés et deux refus d'obtempérer de conducteurs ivres, dont un a blessé deux gendarmes.

Deux conducteurs interpellés

Plusieurs voitures ont été brûlées, notamment dans le quartier Malakoff où les policiers ont été pris à partie. Les gendarmes aussi ont été très sollicités pendant la nuit sur la compagnie de Nantes, ils ont notamment dû faire face à deux conducteurs refusant d'obtempérer.

Le premier ne s'est pas arrêté au contrôle de la gendarmerie à Couëron, dans le quartier de la Chabossière et a blessé deux militaires en percutant à plusieurs reprises leur véhicule pendant sa fuite. Finalement, le jeune majeur a été interpelé et placé en garde à vue. Il était fortement alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants.

Pendant la nuit, un conducteur d'une quarantaine d'années a également été interpelé et placé en garde à vue après un refus d'obtempérer, dans le centre-ville de Sainte-Luce-sur-Loire. Il était lui aussi très alcoolisé.

"Agréable surprise" pour la Compagnie de Rezé

La compagnie de gendarmerie de Rezé, la plus grande de Loire-Atlantique, qui s'occupe du sud-est du département, a procédé à des contrôles d'alcoolémie toute la nuit. Même si une vingtaine de tests se sont avérés positifs, beaucoup de conducteurs avaient pris leur disposition pour rouler sans avoir bu se sont félicités les gendarmes.

En Vendée, 150 policiers et gendarmes ont été mobilisés pendant la nuit et des dizaines de conducteurs étaient positifs à l'alcool, mais aucun accident grave n'est à déplorer note la gendarmerie.