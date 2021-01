Nuit mouvementée pour les policiers d'Alès et les gendarmes d'Anduze

Hier dans la soirée, l'une des voitures d'une petite bande mise sous surveillance depuis quelques jours par la police d'Alès est repérée. La police municipale la suit, puis la perd. La voiture est à nouveau repérée un peu plus tard par vidéo-surveillance et prise en chasse par un équipage de la BAC d'Alès. Comme la voiture file vers l'ouest, la gendarmerie est alertée. Une patrouille d'Anduze, prévenue, est en train de manœuvrer quand la voiture poursuivie la percute. Le choc est violent. Le véhicule de gendarmerie vole 8 mètres plus loin. Heureusement les 2 gendarmes s'en tirent avec de fortes contusions, sans plus.

Le véhicule de gendarmerie est hors d'état, la voiture poursuivie également, d'ailleurs elle prend feu. Ses occupants en sortent, ils sont 4, ils sont aussitôt maîtrisés par les policiers qui les poursuivaient. Une interpellation difficile, remuante, de la part du conducteur notamment, selon les policiers. Celui-ci maîtrisé, un mineur de 17 ans, il est alors hospitalisé pour suspicion de blessure suite à l'accident. Mais ce samedi matin, dans la chambre de l'hôpital, ne restait que la chemise de nuit. Il avait filé. Il est identifié, sa famille prévenue, il ne devrait pas tarder à être interpellé.