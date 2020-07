Nuits-Saint-Georges : le corps d'une femme découvert sur les rails

Les pompiers de Nuits-Saint-Georges et de Beaune sont intervenus ce mardi après-midi après la découverte d'un corps sur les rails SNCF.

C'est le conducteur d'un TER Dijon-Lyon qui a donné l'alerte à 14h10, après avoir aperçu le corps étendu sur une voie parallèle à la sienne, entre Nuits-Saint-Georges et Corgoloin. Les pompiers de Nuits et de Beaune sont intervenus immédiatement, ainsi que les services de police et de gendarmerie. Une enquête est ouverte pour déterminer l'identité de la victime, ainsi que les circonstances de sa mort. En tout cas d'après la mairie, il ne s'agirait pas d'une personne habitant la commune.

A 17h30, le trafic reprend normalement

Le trafic, immédiatement arrêté après l'alerte, a repris sur une voie et à vitesse réduite aux alentours de 15h30, il est à nouveau normal à l'heure où nous écrivons ces lignes, soit 17h30. La SNCF évoque des retards jusqu'à 1h20 pour les passagers du premier TER arrêté, qui ont dû être redirigés vers Beaune avant de monter à bord d'un autre train.