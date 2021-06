Numéros d'urgence en Isère : ça va mieux mais...

Vers 6h ce jeudi matin, Orange a annoncé le retour "progressif" à la normale concernant les numéros abrégés d'urgence 15, 17, 18 et 112, affecté depuis 19h mercredi soir par des dysfonctionnements "aléatoires" dans la plupart des départements français. En Isère comme ailleurs des numéros administratifs spéciaux à 10 chiffres ont été mis en place en cas d'urgence et d'impossibilité de joindre ces services. Ils figurent toujours en tête des tweet de la Préfecture de l'Isère et du SDIS38. D'ailleurs Orange recommande de les garder actifs et sous la main par précaution. Une panne grave à propos de laquelle il faudra aussi tirer tous les enseignements. Après avoir présidé ce matin une réunion de crise, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin et le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des communications électroniques Cédric O, doivent tenir une conférence de presse vers 8h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix