Numéros d'urgence : la panne est rétabli depuis minuit selon Orange

Depuis cette nuit, on peut à nouveau avoir un correspondant, quand on appelle le 15, le 18, ou encore le 112. Une panne informatique générale affectait ces services depuis mercredi soir. Des numéros provisoires ont été mis en place dans la soirée. La panne affectait plus particulièrement la Nouvelle-Aquitaine. Officiellement cependant, la Préfecture n'a pas encore communiqué pour dire que tout est rentré dans l'ordre.