Nyons : appel à témoin après la disparition d'une femme

Les gendarmes de Nyons lancent un appel à témoin après la disparition inquiétante d'une habitante de la commune : Déborah Fosse n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi après-midi. Elle a indiqué à sa famille et ses proches son intention de mettre fin à ses jours. Une vingtaine de militaires l'ont cherchée en vain jusque tard dans la nuit et les recherches ont repris ce samedi matin. Un chien pisteur est attendu pour renforcer le dispositif. Les recherches se concentrent dans un rayon de 10 kilomètres autour de la commune de Venterol ou le portable de la quadragénaire a "borné" après sa disparition. La gendarmerie attend toute information qui pourrait permettre de retrouver Déborah Fosse au 04.75.26.33.22.