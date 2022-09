Nyons : le fils de l'homme retrouvé mort dans le feu de sa maison toujours recherché

Une quarantaine de gendarmes sont mobilisés ce vendredi pour enquêter sur l'incendie d'une maison et la mort d'un homme quartier des Hortz à Nyons (Drôme), et ils recherchent activement le fils de la victime.

Un homme d'une trentaine d'années est activement recherché dans le Sud Drôme et les départements limitrophes. Il est le fils de l'homme d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans sa maison brûlée, quartier des Hortz, à Nyons. Ni la cause de la mort, ni la cause de l'incendie ne sont éclaircies à ce stade. Toutes les hypothèses restent ouvertes. Une autopsie devrait avoir lieu dans la journée. Les constatations techniques sur la bâtisse incendiée prennent, elles, du temps, parce que la maison est très endommagée et que les lieux doivent être sécurisés avant l'intervention des enquêteurs.

Le fils a disparu peu après le sinistre. Les premiers gendarmes arrivés sur place ont eu contact avec lui. Il paraissait agité, désordonné. Après avoir entendu d'autres témoignages, les militaires ont voulu revenir vers lui. À ce moment là, des membres de la famille "laissaient entendre (...) qu'il était rentré" dans sa maison face au lieu du sinistre. "Les militaires de la gendarmerie essayaient sans succès d'entrer en contact avec cet individu qui pouvait être en possession d'armes, ne répondait pas, ni n'ouvrait sa porte aux gendarmes" précise un communiqué du procureur de la République de la Drôme. Un dispositif de sécurité a alors été mis en place, le quartier bouclé par une soixantaine de gendarmes. Mais "peu avant 21 heures, les militaires de la gendarmerie renforcés par le GIGN pénétraient dans les lieux mais ne découvraient pas l'individu censé y être, du moins avoir été vu y pénétrer par des membres de sa famille".

Ce trentenaire est désormais activement recherché sur le terrain. Les forces de l'ordre ont à disposition une équipe cynophile et un hélicoptère pour appuyer les patrouilles de terrain. Tous les points de chute potentiels sont en train d'être vérifiés. Ce fils est décrit comme "instable psychiquement, ayant des désaccords familiaux".