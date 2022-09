Nyons : un appel à témoins pour retrouver le fils de l'homme découvert mort dans sa maison brûlée

Cet homme a été vu pour la dernière fois ce jeudi matin aux abords de la maison sinistrée. Il est le fils du sexagénaire retrouvé mort dans les décombres. Les autorités ont cru un temps qu'il était retranché dans sa maison juste en face du sinistre. Il n'en est rien. Il a pris la fuite et les gendarmes le recherchent activement.

Ils lancent ce vendredi début d'après-midi cet appel à témoins. L'homme recherché s'appelle Pierre Aubert. Il a 33 ans. Il porte un T-shirt et un pantalon en jean, des vêtements de couleur sombre. Il mesure 1m78, il est brun, de corpulence moyenne, et porte une épaisse barbe noire. Il est décrit comme "fragile et potentiellement dangereux".

Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, n'intervenez pas vous-même. Appelez le 04 75 82 41 53

