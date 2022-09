Nyons : un homme retrouvé mort dans sa maison en partie détruite par un incendie

Un habitant de Nyons (Drôme) a été retrouvé mort ce jeudi matin dans sa maison en partie détruite par un incendie. Depuis, son fils s'est retranché à proximité et les gendarmes essaient d'entrer en contact avec lui.

Ce matin vers 9h, et dans des circonstances qu'il faudra éclaircir, un incendie s'est déclaré dans une maison du quartier des Horts à Nyons. Il a fallu 21 pompiers et 6 engins pour maîtriser les flammes. En fin de matinée, le corps d'un homme sans vie a été découvert dans l'habitation. Quatre personnes étaient sur place, deux ont été légèrement intoxiquées par les fumées et prises en charge sur place. Mais personne n'a été transporté à l'hôpital.

Périmètre sécurisé, 50 gendarmes sur place

Sans qu'on sache pourquoi pour l'instant, le fils de l'homme décédé s'est retranché ensuite dans sa propre maison à proximité. "La gendarmerie tente actuellement d'entrer en contact avec cette personne" précise la préfecture dans un communiqué. "Pour prévenir tout risque, le périmètre est sécurisé et des renforts sont sur place, soit au total plus de 50 gendarmes. La préfète de la Drôme demande à la population de rester à l’écart pour laisser travailler les services de sécurité."