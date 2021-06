Objat : un forcené armé interpellé sur le parking du supermarché LIDL

Les clients du supermarché LIDL, ainsi que le Mac DO et la pharmacie à proximité ont dû être évacués

Un individu armé a été interpellé par les gendarmes de Corrèze, ce samedi après-midi sur le parking du supermarché LIDL, à Objat. Le forcené, n'a pas eu le temps de faire usage de son arme. Un important périmètre de sécurité a été établi autour du supermarché ainsi que du Mac Do et de la pharmacie situés dans cette zone commerciale d'Objat. L'homme, dont on ne connaît pas encore les raisons de cet acte, a été blessé à la jambe lors de son interpellation par un tir. Son pronostic vital n'est pas engagé. Grâce à l'intervention rapide des gendarmes aucune victime n'est à déplorer parmi les clients et le personnel du LIDL, dont une partie s'était réfugiés dans la réserve du magasin avant l'arrivée des forces de l'ordre. A 17h30 la situation était sous contrôle et le dispositif de sécurité est levé progressivement.