Cambriolages en Auvergne : les gendarmes lancent un site web pour aider les victimes à retrouver leurs biens

Clermont-Ferrand, France

Afin de permettre aux propriétaires de quelques 400 objets saisis de retrouver leurs biens, les enquêteurs de la Section de Recherches de Clermont-Ferrand ouvrent un site internet.

Ces objets, en grande majorité des bijoux, proviennent de vols commis entre le 1er mars et le 27 juin derniers sur un grande partie du territoire national, et notamment en Auvergne. Le 30 juin, après vingt mois d’enquête en collaboration avec les militaires du groupement de gendarmerie de l’Allier, l’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante et la police fédérale belge, les militaires de la Section de Recherches de Clermont- Ferrand ont démantelé une filière internationale de vol et de recel de métaux précieux. Plus de 2,3 kg d’or avaient été saisis.

400 objets issus de cambriolages entre le 1er mars et le 27 juin

Vous pouvez accéder au site internet ici. Toute personne reconnaissant l’un ou plusieurs des objets est invitée à remplir le formulaire de contact disponible en ligne. Il doit permettre aux enquêteurs de retrouver les propriétaires des objets saisis. Les photos présentées sur le site sont celles des objets découverts en l’état. "La restitution ne pourra s’opérer qu’une fois la propriété confirmée, que ce soit via facture ou photo" précise la gendarmerie.